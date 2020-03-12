Японская компания Eco Marine Power разработала прототип выдвижных парусов, оборудованных фотоэлементами, преобразующими солнечную энергию в электрическую. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Shipsupply.

"Это обновленная версия опытного образца, которая является частью общей системы использования возобновляемых источников энергии для судов – Aquarius MRE, также разработанной Eco Marine Power", – говорится в сообщении.

Читайте также В Украине впервые в шахте проложили Wi-Fi

EnergySail может работать на солнечных батареях, что обеспечивает дополнительную энергию при нулевом уровне выбросов. В настоящее время Eco Marine Power определяется с типом фотоэлементов, которые будут использоваться в ходе морских испытаний.

Высота выдвижных парусов составляет 6 м. Конструкция позволяет модернизировать их в течение всего периода эксплуатации судна с учетом будущих технологий.

Отмечается, что проект Aquarius MRE включает разработки ветроустановок и солнечных панелей для грузовых судов и круизных лайнеров. Такая система уже установлена на нескольких судах, и тестирование EnergySail позволит объединить технологические энергетические решения.

Ожидается, что установка выдвижных парусов с фотоэлементами на судно начнется уже в этом году.

Ранее мы писали о том, что в США создадут самый мощный компьютер в мире.

Также читайте новость о том, что второй человек в мире смог излечиться от ВИЧ.