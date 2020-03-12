В Японии разработали "солнечные" паруса для кораблей [ Редактировать ]
Японская компания Eco Marine Power разработала прототип выдвижных парусов, оборудованных фотоэлементами, преобразующими солнечную энергию в электрическую. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Shipsupply.
"Это обновленная версия опытного образца, которая является частью общей системы использования возобновляемых источников энергии для судов – Aquarius MRE, также разработанной Eco Marine Power", – говорится в сообщении.
EnergySail может работать на солнечных батареях, что обеспечивает дополнительную энергию при нулевом уровне выбросов. В настоящее время Eco Marine Power определяется с типом фотоэлементов, которые будут использоваться в ходе морских испытаний.
Высота выдвижных парусов составляет 6 м. Конструкция позволяет модернизировать их в течение всего периода эксплуатации судна с учетом будущих технологий.
Отмечается, что проект Aquarius MRE включает разработки ветроустановок и солнечных панелей для грузовых судов и круизных лайнеров. Такая система уже установлена на нескольких судах, и тестирование EnergySail позволит объединить технологические энергетические решения.
Ожидается, что установка выдвижных парусов с фотоэлементами на судно начнется уже в этом году.
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