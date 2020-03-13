Китайці знайшли у шматку бурштину череп динозавра-крихітки [ Редактировать ]
Китайські науковці виявили в шматочку бурштину череп міні-динозавра. Сенсаційну знахідку, віком майже 100 мільйонів років відкопали у М'янмі.
На думку дослідників, тварина була завбільшки з бджілку. Маса його тіла становила менш ніж три грами. Це найкрихітніший із відомих науці динозаврів.
Він умів літати, мав гострі зуби й полював на дрібних комах.
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