Тварина була завбільшки з бджілку

Китайські науковці виявили в шматочку бурштину череп міні-динозавра. Сенсаційну знахідку, віком майже 100 мільйонів років відкопали у М'янмі.

На думку дослідників, тварина була завбільшки з бджілку. Маса його тіла становила менш ніж три грами. Це найкрихітніший із відомих науці динозаврів.

Він умів літати, мав гострі зуби й полював на дрібних комах.