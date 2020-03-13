В пятницу, 13 марта, в Черновцах госпитализировали еще одну женщину с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.

Сообщается, что женщина имеет признаки инфекционного заболевания. Она вернулась в Украину из Италии 8 марта.

Также в больнице находится жена жителя Черновицкой области, у которого 12 марта был диагностировано COVID-19.

"Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания. Однако решила изолироваться в медицинском учреждении, чтобы не подвергать опасности окружающих", - отметили в ОГА.

По состоянию на 13:00 13 марта в Черновицкой областной больнице находятся 6 человек с подозрением на коронавирус.

Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.