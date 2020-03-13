В пятницу, 13 марта, в Министерстве здравоохранения заявили о том, что состояние госпитализированной с коронавирусом женщины в Радомышле Житомирской области улучшилось. Об этом сказано в Telegram-канале COVID19.

У 71-летней женщины была диагностирована пневмония. Сегодня утром у женщины начал падать уровень кислорода в крови, поэтому врачи подключили ее к аппарату искусственного дыхания.

"Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии. В Радомышль направлены инфекционист, анестезиолог, пульмонолог", - говорится в сообщении.

Также под наблюдением врачей находятся близкие родственники больной и лица, с которыми она контактировала. Работа по проверке контактных лиц пока продолжается.

Как известно, коронавирус обнаружили у 71-летней пенсионерки, вернувшейся из Польши и гостившей у родственников во Львове. Выявлено по меньшей мере 22 человека, с которыми она контактировала. Они - изолированы. Также женщина 8 марта посещала церковь. В городе ввели чрезвычайную ситуацию.

Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.