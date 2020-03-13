13 марта около 12.00 из Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Подольского района Киева госпитализировали человека с подозрением на коронавирус. Об этом сообщают "Факты ICTV".

Свидетелем инцидента стал киевлянин Виталий, который пришел в центр на прием к семейному врачу.

"Я поднялся на четвертый этаж, повернул в левое крыло. Там меня остановила врач в марлевой маске. Я попытался уточнить, что происходит. На мой вопрос она ответила, что там проводят проветривание", - говорит Виталий.

В том крыле не было посетителей, лишь сами врачи, продолжает киевлянин.

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"Минуты через две я увидел, как два парня в желтых комбинезонах выводят девушку. Она была в маске и, вроде, плакала", - сообщает Виталий.

Как рассказал мужчина, еще 15 минут посетителей не пускали. На этаже были открыты окна, а сотрудники мыли пол с хлоркой.

"После того, как я подошел к кабинету, я услышал разговор врачей. Они говорили, что на прием пришла девушка. Она плохо себя чувствовала и попросила прилечь на кушетку… После осмотра вызвали врачей в костюмах и отвезли ее в Александровскую больницу", - делится Виталий.

Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.

Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.