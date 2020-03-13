Зброя особливого призначення. У Кропивницькому військові третього окремого полку спец-призначення імені князя Святослава Хороброго започаткували книжкову акцію. Її приурочили до Дня добровольця, який Україна відзначатиме вже завтра.

У чому ідея і як до неї поставилися місцеві жителі - розкаже Олена Бринза.

Броньований військовий позашляховик та десятки зразків сучасної зброї. Цю виставку розгорнули в середмісті Кропивницького до Дня добровольця. Поруч зі зброєю - розпродаж книг. Їх можна придбати для бібліотеки військових.

"Ми вже придбали книжечку, адже слово і книга також є зброєю і пересічні громадяни можуть озброїти своїх захисників це чудова ініціатива, ну а хлопцям звичайно цікаво подивитися на техніку, на зброю", - говорить Катерина Колтунова, учасниця книжкової акції для військових.

Книжкову акцію військових підтримала й низка міських книгарень. Відтепер тут окремі марковані стелажі. Література добірна: історія незалежності, інформаційні війни, історичні романи українською та англійською мовами.

"Ми хочемо цим сказати, що книга це так само є зброя, у неї трохи інша функція, вона по-іншому діє, але вона не менш важлива ніж зброя та, що стріляє книгу залишає на поличці отримає взамін цікавий подарунок від бійців третього полку і ці книги в подальшому формують бібілотеки третього полку, в зоні проведення ООС і по місцю дислокації", - говорить Валерій Лебідь, пресофіцер Кропивницького третього окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго.

У першу ж годину до акції долучились кілька десятків містян.

"Я с Донецка, вся мотивация я за тих людей, які надіюсь скоро визволять Донецьк и я поїду додому", - говорить Григорій, учасник книжкової акції для військових.

Ця книжкова акція - безстрокова. Усі учасники отримають від третього полку сувеніри на згадку.