В Италии из-за коронавируса жители оказались "запертыми" в собственных домах. Но народ не сдается и нашел себе развлечение. Они выходят на балконы и поют. Об этом сообщает пишет The Daily Mail.

Жители Неаполя, например, чтобы поднять себе настроение, поют гимн футбольного клуба "Наполи".

В коммуне Казория с балконов скандируют: "Сегодня вечером вся Казория объединилась в хоре. Народ никогда не сдастся, так что вперед, Неаполь!"

В городке Сиена в Тоскане запертые в карантине люди поют народную песню "Canto della Verbena" ("Пока Сиена спит"), этой песней обычно выражают гордость за малую родину.

A Siena, città alla quale sono molto legato, si sta in casa ma si canta insieme come se si fosse per la strada. Mi sono commosso pic.twitter.com/IDPqNEj3h3 — David Allegranti (@davidallegranti) March 12, 2020

А в Беневенто, городе к северо-востоку от Неаполя, люди спели под аккомпанемент бубнов.

Италия стала второй после Китая страной, наиболее пострадавшей от коронавирусной инфекции.

Тем временем, в Украине через 48 часов закроют на две недели въезд иностранцам.