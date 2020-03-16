Верховная Рада изменит график работы в связи с коронавирусом и до 3 апреля 2020 года будет работать в комитетах. Таким образом, две пленарные недели (17-20 марта и 31 марта - 3 апреля) будут перенесены на более поздний срок.

Об этом на согласительном совете заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент LB.ua.

"Вы все хорошо проинформированы о ситуации, которая разворачивается не только в Украине, но и во всем мире. Я призываю всех отложить политические составляющие, чтобы Верховная Рада продемонстрировала единую и консолидированную работу и позицию в отношении вызовов, которые стоят перед нашим государством", - заявил он.

Разумков напомнил, что уже ограничен доступ в парламент и комитеты.

"Нужно сделать все, что можно сделать. Нужно действовать на упреждение", - добавил он.

При этом спикер анонсировал внеочередное заседание Верховной Рады в ближайшее время.

"Есть предложение. Завтра с 8:00 до 9:00 провести внеочередное заседание Верховной Рады, где рассмотреть законопроект, который сейчас рассматривается правительством. И второй вопрос - изменения календарного плана нашей работы", - добавил Разумков.

"Будет предложен проект закона, который будет связан с помощью для всех ветвей власти для борьбы с коронавирусом. Там будет целый комплекс мер... Что касается графика работы Верховной Рады, то будет предложено изменить график работы. Верховная Рада не закрывается, продолжает работать. Но мы меняем последовательность пленарных и комитетских недель. И до 3 апреля 2020 мы переходим в режим работы в комитетах. Я имел разговор с коллегами из разных фракций и депутатских групп. Все это предложение поддерживают", - отметил он.

Со слов спикера, достигнута договоренность перечислить средства, предусмотренные на депутатскую деятельность, в резервный фонд. В случае необходимости эти средства могут быть направлены на другие государственные цели.