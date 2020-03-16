Безвиз закончится: страны шенгенской зоны запрещают въезд [ Редактировать ]
Власти Евросоюза планируют ограничить въезд в страны шенгенской зоны. Это связано с распространением коронавируса. Об этом сообщает Financial Times.
Запрет будет действовать для граждан третьих стран.
При этом государствам Евросоюза, которые не входят в шенгенскую зону, также предложили внедрить эту меру. В частности, речь идет о Болгарии, Ирландии, Кипре, Румынии и Хорватии. Статус Великобритании, в которой идет процесс выхода из ЕС, уточнить изданию пока не удалось.
По данным издания, окончательное решение планируют озвучить в понедельник, 16 марта.
Список стран, входящих в шенгенскую зону в 2020 году, выглядит следующим образом:
- Австрия
- Бельгия
- Венгрия
- Германия. Имеет наибольшую численность населения, всего здесь проживает почти 82 миллиона человек. Территория Бюзингена-на-Верхнем-Рейне не вошла в зону Шенгена.
- Греция (кроме Афона)
- Дания (за исключением двух автономных регионов – Гренландии, Фарер)
- Исландия
- Испания (без Мелильи, Сеуты)
- Италия (кроме анклава Левигно)
- Латвия
- Литва
- Княжество Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Королевство Нидерланды (исключение — Карибские Нидерланды, Синт-Мартен, Кюрасао, Аруба)
- Норвегия (кроме Медвежьих островов, Шпицбергена)
- Польша
- Португалия
- Словакия
- Словения
- Финляндия
- Франция (без заморских владений)
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония
Позже глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС вводит временные ограничения на несущественные поездки в ЕС на 30 дней.
Ранее мы сообщали о том, что Зеленский создал Совет по борьбе с коронавирусом. Также читайте новость о том, что в Украине прекращают работать ЗАГСы из-за карантина.
по теме
Надзвичайний стан та закриті кордони: у ЄС посилили карантинні обмеження
Польща, Данія, Чехія, Естонія та інші закривають кордони, в Іспанії оголосили надзвичайний стан, в Австрії заборонили збиратися групами більше п'яти осіб, у Німеччині зачинили усі клуби і бари
"Укроборонпром" перешел на особый режим работы из-за коронавируса
Работники могут работать дистанционно или по гибкому графику
В Киеве отменили выставку Motobike-2020 из-за коронавируса
Мероприятие должно было состояться с 3 по 5 апреля
Зеленский экстренно собирает СНБО
По информации Офиса, на заседании рассмотрят вопросы безопасности