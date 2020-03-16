Власти Евросоюза планируют ограничить въезд в страны шенгенской зоны. Это связано с распространением коронавируса. Об этом сообщает Financial Times.

Запрет будет действовать для граждан третьих стран.

При этом государствам Евросоюза, которые не входят в шенгенскую зону, также предложили внедрить эту меру. В частности, речь идет о Болгарии, Ирландии, Кипре, Румынии и Хорватии. Статус Великобритании, в которой идет процесс выхода из ЕС, уточнить изданию пока не удалось.

По данным издания, окончательное решение планируют озвучить в понедельник, 16 марта.

Список стран, входящих в шенгенскую зону в 2020 году, выглядит следующим образом:

Австрия Бельгия Венгрия Германия. Имеет наибольшую численность населения, всего здесь проживает почти 82 миллиона человек. Территория Бюзингена-на-Верхнем-Рейне не вошла в зону Шенгена. Греция (кроме Афона) Дания (за исключением двух автономных регионов – Гренландии, Фарер) Исландия Испания (без Мелильи, Сеуты) Италия (кроме анклава Левигно) Латвия Литва Княжество Лихтенштейн Люксембург Мальта Королевство Нидерланды (исключение — Карибские Нидерланды, Синт-Мартен, Кюрасао, Аруба) Норвегия (кроме Медвежьих островов, Шпицбергена) Польша Португалия Словакия Словения Финляндия Франция (без заморских владений) Чехия Швейцария Швеция Эстония

Позже глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС вводит временные ограничения на несущественные поездки в ЕС на 30 дней.

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