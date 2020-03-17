За годину на територію України потрапляє близько 30 машин

Відсьогодні перетинати кордон з Україною можна буде лише автомобільним транспортом. Однак, іноземців в нашу країну вже не впускають. Пункти пропуску працюють по одному - два на кордоні з кожною сусідньою країною. Яка там ситуація - розкажуть наші кореспонденти.

На українсько-білоруському кордоні ані машин, ані людей. У міжнародному пункті пропуску "Городище" поодинокі автомобілі - українці повертаються додому. Житель Рівного Сергій три тижні гостював у Білорусі.

Сергій Мислінчук, житель Рівного:

Я щось особо не бачив, щоб в масках були. Ну я ж думаю треба їхать додому, бо зараз закриють митницю.

Кордон для наших співгромадян не закривають. Щоправда, потрапити в Україну можна буде лише на автівках. Від опівночі піші переходи на українсько-білоруському кордоні заборонені. Тому люди просяться в чужі авто.

Анатолій Фурсович, житель Дубровиці:

Товариша завозив. В Білорусію. А тут став - люди стоять попросили, щоб ще приїхав забрав. Пішоходам тіпа не дозволяється.

Хоча в Білорусі на коронавірус уже захворіли 36 людей, карантин у країні не оголосили, відкритий і кордон. Пункт пропуску "Верхній Теребежів" на білоруському боці, кажуть наші прикордонники, працює без обмежень.

Анатолій Левадний, начальник відділу прикордонного контролю Луцького прикордонного загону, заступник начальника штабу:

Є певна проблема щодо оформлення громадян України, які рухаються в пішому порядку. Зараз управлінням прикордонного загону вирішується питання з органами державної влади щодо виділення транспортного засобу, який буде доставляти даних громадян на територію України.

Тим часом на кордоні з Польщею у чергах стоять вантажівки. На міжнародній трасі Львів-Краковець-Затор розтягнувся на вісім кілометрів.

Юрій Луківський, водій:

Вже дві сутки стоїмо і черга, а що дальше робиться до кордону стільки?!

Ігор, водій:

Немає тут ніяких умов. Душу немає, туалетів немає, нічого немає. Ну так, черга.

Кордони із Польщею закрили то ж і черги ваговозів збільшилися, кажуть у прес-службі митниці. На Львівщині із 6 пунктів пропуску працюють два. Черги на вантажні перевезення і на польському боці. Сергій Башмак в Україну намагається потрапити з 13 березня.

Сергій Башмак, водій:

Всьо стоїть дуже, помалу рухається. Велике накопичування людей бо всі вертаються, звідкись із далека.

А легковики проїжджають вільно. За годину на територію України потрапляє близько 30 машин.

Маргарита Вершиніна, речниця Мостиського прикордонного загону:

На даний час виставлена достатня кількість прикордонних нарядів для того, щоб здійснювати пропускні операції в основному посилення на в'їзний напрямок, тому що більшість громадян України намагаються повернутися додому.

Прикордонники Закарпаття від часу запровадження обмежень, а це менше доби - вже відмовили у в'їзді трьом іноземцям. Українців додому пропускають після проходження температурного скринінгу.

Іван Владика, житель Ужгорода:

Всі магазини закриваються, просто напросто роботи не буде, от такі як, от і всі повертаються. Для блага своєї родини буду самоізольовуватися.

Словаччина та Угорщина теж ввели обмеження на в'їзд. Впускають тільки своїх громадян, або ж тих українців, які мають право на проживання. На більшості вантажних пунктів пропуску обмежень немає. Щоправда, угорські митники просять далекобійників про самоізоляцію.

Віктор Іванус, керівник Закарпатської митниці Держмитслужби:

Відповідними конролюючими органами трактувалася необхідність перебування після виїзду з Євросоюза та перебування у країнах ризику, водіїв які здійснювали вантажні перевезення, протягом двох тижнів на території України. Так можна трактувати як певні карантинні заходи. І людям, які перебували менше цього терміну, вже є в нас відмова у перетині кордону.

Від сьогодні не працює і пункт пропуску на кордоні з Румунією у Солотвині. А з 17 березня скасують міжнародні пасажирські перевезення залізницею.