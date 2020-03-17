У Великій Британії не запровадили жодних серйозних обмежень. Це попри те, що в країні вже зафіксували 36 смертей від COVID-19. Чому британський уряд не поспішає з запровадженням карантину - дізнавалася Світлана Чернецька із Лондона.

У Лондоні все як завжди. Люди поспішають на роботу та у справах. Діти на навчанні у школах та садочках. Людей у масках одиниці. Метро та залізниця працюють за розкладом. За планом відбуваються спортивні марафони. Відвідувачів радо приймають у кафе, ресторанах та кінотеатрах. На знамениті мюзикли Вест-Енду такі ж черги, як і раніше.

Джон відвідувач Лондонського театру:

У мене з собою вологі серветки, антибактеріальний гель, щоби руки завжди були чистими. Щоправда, - не знаю, чи захочу ходити в театр за кілька тижнів.

Помітно менше туристів біля головних пам'яток Лондона. Хоча Британія кордони не закриває, авіарейси скасовують інші країни. А ось де зосередилася уся коронавірусна паніка британців.

Ще до відкриття супермаркетів люди вишиковуються у довжелезні черги. Про жодне зберігання дистанції тут не йдеться. Головне - першим дістатися до полиць із туалетним папером, крупами та консервами. У британських магазинах досі не можуть вирівняти попит та пропозицію. Уряд піддається нищівній критиці, адже ситуація виглядає неконтрольованою.

Джеремі Корбін, лідер опозиції у парламенті Великої Британії:

Таке враження, що уряд занадто самовпевнений і не надто розуміє, що робить. Він дає поради, що дуже відрізняються від рекомендацій, які надають у кожній іншій європейській країні. Це дуже дивно.

У Лондоні порахували, що спалах хвороби тут на 4 тижні відстає від італійського. І план уряду - відтягнути пік епідемії на теплі літні місяці. Адже тоді ослабне не лише Сovid-19, але й інші зимові віруси. Тобто лікарні будуть розвантажені.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

У нас є чіткий план і ми його виконуємо. Ми перейшли від фази стримування хвороби до фази відтягнення її піку. Це дасть час підготуватися нашій системі охорони здоров'я.

Уряд хоче, щоби більшість населення перехворіло на коронавірус. Таким чином можна досягти колективного імунітету. Головне - вчасно відправити на карантин людей літнього віку, вони у найбільшій групі ризику.

Кріс Вітті, головний лікар Великої Британії:

Якщо запровадити каринтин надто рано, ентузіазм людей вичерпається якраз у пік епідемії. Тож це непродуктивно. Тому ми відтягуємо ці заходи, щоби люди виконали усі наші вимоги у найскладніший час.

У пресу потрапили деталі секретного урядового звіту щодо прогнозів ситуації. У ньому передбачають тривалість епідемії до весни наступного року і госпіталізацію майже 8 мільйонів людей. Усього ж на Covid-19 перехворіють четверо із п'яти британців.