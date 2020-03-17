На Шри-Ланке застряли украинцы [ Редактировать ]
В аэропорту Шри-Ланки застряли более 100 туристов. Люди не могут вернуться на Родину. Это связано с тем, что с 17 марта Украина закрыла аэропорты на прибывающие регулярные рейсы из-за карантина.
В видеообращении туристы говорят, что в силу объективных причин не успели прилететь домой в отведенные президентом дни до закрытия аэропортов.
Туроператор пообещал организовать специальные рейсы. К назначенному времени люди прибыли в аэропорт, но забирать их никто не собирается. Со слов представителя Fly Dubai, Украина не дала разрешение на ввоз сограждан. Ни с кем из украинских дипломатов оказавшиеся в беде туристы связаться не могут.
Ранее мы писали о том, что украинцы застряли в Египте. Египет закрывает авиасообщение: у украинцев есть 3 дня, чтобы вернуться домой.
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