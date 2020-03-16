На границе Германии и Польши застряли 44 украинца [ Редактировать ]
В понедельник, немецко-польской границе застряли 44 украинца, которые направлялись домой. Теперь вопрос пытается решить посольство Украины в Германии. Об этом заявил посол Андрей Мельник, передает "Укринформ".
"Дипмиссией инициирован вопрос о создании польскими властями гуманитарного коридора", - сказал Мельник.
Рейсовый автобус Кельн-Киев компании Eurovoyage на польско-немецкой границе около немецкого города Франкфурт-на-Одере не был пропущен на территорию Польши польскими пограничника из-за введенного в стране запрета на въезд из-за пандемии коронавируса.
Украинцы обратились за помощью в украинское посольство в Германии сегодня утром. По поручению посла Мельника был немедленно установлен телефонный контакт с водителем и пассажирами автобуса, совместно рассмотрены альтернативные пути возвращения на Родину.
К месту, где находятся граждане (120 км от Берлина), сразу же выехал старший дипломат Посольства, который на месте успокоил людей, обеспечил их питьевой водой, предоставил необходимые разъяснения, а также собрал контактные данные 44 человек для обработки вариантов их возвращения домой.
Посол и консулы и далее будут работать в круглосуточном режиме для помощи нашим соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации, заверил Мельник, который держит эту и другие чрезвычайные ситуации на личном контроле.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.
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В школах также вводят медпроверки из-за коронавируса в Украине.
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