В понедельник, 16 марта, в редакцию "Подробностей" обратились украинские туристы, которые на данный момент находятся в Египте. Они рассказали, что туроператор Join up затягивает с их возвращением домой и они попросту не могут вернуться на родину.

"Наш рейс 15.03.2020 в 5:40 Хургада - Киев, на котором мы должны были вернуться домой, отменили не указав причину.

"Мы так думаем, что пользуясь всеобщей паникой и резким подорожанием авиабилетов, оператор перепродал места на чартер, и специально затягивает время, чтобы нас везла домой другая компания (спецрейс)", - рассказывают туристы.

Таким образом, сотни туристов, включая детей, не могут вернуться домой к своим семьям.

Ранее мы уже писали, что тысячи украинцев не могут вернуться домой.