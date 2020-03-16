"Наши билеты перепродали и мы не можем вернуться домой": украинцы застряли в Египте [ Редактировать ]
В понедельник, 16 марта, в редакцию "Подробностей" обратились украинские туристы, которые на данный момент находятся в Египте. Они рассказали, что туроператор Join up затягивает с их возвращением домой и они попросту не могут вернуться на родину.
"Наш рейс 15.03.2020 в 5:40 Хургада - Киев, на котором мы должны были вернуться домой, отменили не указав причину.
"Мы так думаем, что пользуясь всеобщей паникой и резким подорожанием авиабилетов, оператор перепродал места на чартер, и специально затягивает время, чтобы нас везла домой другая компания (спецрейс)", - рассказывают туристы.
Таким образом, сотни туристов, включая детей, не могут вернуться домой к своим семьям.
Ранее мы уже писали, что тысячи украинцев не могут вернуться домой.
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