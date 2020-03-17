MamaRika вышла замуж [ Редактировать ]
Украинская артистка MamaRika обручилась со своим возлюбленным Сергеем Середой. Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram.
Звезда показала серию фото в изысканном свадебном платье.
Впрочем, комментарий под снимком MamaRika оставила довольно многозначительный. Вполне возможно, что эти фото сделаны просто для очередной съемки.
Это случилось - теперь мы женаты! Счастью нет предела!
Раньше сообщалось о том, что Волочкова выходит замуж. А также дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара вышла замуж.
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