Украинская артистка MamaRika обручилась со своим возлюбленным Сергеем Середой. Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram.

Звезда показала серию фото в изысканном свадебном платье.

Впрочем, комментарий под снимком MamaRika оставила довольно многозначительный. Вполне возможно, что эти фото сделаны просто для очередной съемки.

Это случилось - теперь мы женаты! Счастью нет предела!

Раньше сообщалось о том, что Волочкова выходит замуж. А также дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара вышла замуж.