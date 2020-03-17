Курс доллара преодолел еще одну психологическую отметку [ Редактировать ]
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 марта 2020 года, по сравнению с закрытием предыдущей сессии, вырос на 30 копеек до 27,02 гривен за доллар, курс в покупке 26,99 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные "Укрдилинг".
Курс евро в продаже вырос на 41 копейку до 30,07 гривен за евро.
Утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9900 - 27,0200 грн/доллар, евро 30,0398 - 30,0705 грн/евро, российский рубль 0,3624 - 0,3631 грн/рубль.
Ранее мы писали о том, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы также писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.
В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.
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