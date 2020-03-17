Загалом препарат протестують на 45 пацієнтах віком від 18 до 55 років

У США випробували експериментальну вакцину проти коронавірусу. Над дослідженням працюють науковці з університету в Сіетлі. В експерименті взяли участь четверо добровольців.

Загалом препарат протестують на 45 пацієнтах віком від 18 до 55 років. Дози різної концентрації та об'єму вводитимуть двічі з інтервалом у місяць.

Водночас, учені зауважують: якщо дослідження виявиться успішним, то вакцина стане доступною для широкого використання лише за рік-півтора.