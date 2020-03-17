Карантин в Украине: "Укрзализныця" закрывает вокзалы [ Редактировать ]
Со среды, 18 марта, будут закрыты все вокзалы страны.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"С 12:00 18 марта 2020 года вводятся ограничения на посещение железнодорожных вокзалов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С завтрашнего дня все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей",- отмечается в сообщении.
Кроме того, известно, что работать будут исключительно кассы на возврат денег за билеты и в здание вокзала планируют запускать людей в группах не более десяти человек.
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