Киевлян не будут пускать в общественный транспорт без масок [ Редактировать ]
Со среды, 18 марта, в Киеве пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
При этом Поворозник призвал жителей Киева по возможности не пользоваться транспортом.
"Относительно пассажирскому автотранспорту. С завтрашнего дня, допуск пассажиров в транспорт будет осуществляться исключительно в масках", - заявил Поворозник.
Ранее мы писали, что в Киеве закрывается метро.
по теме
Встреча Зеленского с олигархами: о чем говорили
В понедельник, 16 марта, президент встретился с олигархами и бизнесом
Карантин в Киеве: как доехать из пригорода в столицу
С 18 марта по всей стране вводятся тотальные транспортные ограничения
Карантин могут продлить - Минздрав
Власть не исключает введения мер реагирования в случае массового распространения коронавируса
Киев не закрывают на выезд и въезд
Поворозник отметил, что комиссия КГГА пока не приняла решение о закрытии
Рада может ввести уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом
Во вторник, 17 марта, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание