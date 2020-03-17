Со среды, 18 марта, в Киеве пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

При этом Поворозник призвал жителей Киева по возможности не пользоваться транспортом.

"Относительно пассажирскому автотранспорту. С завтрашнего дня, допуск пассажиров в транспорт будет осуществляться исключительно в масках", - заявил Поворозник.

Ранее мы писали, что в Киеве закрывается метро.