Эстафета с олимпийским огнем пройдет без зрителей.

Об этом сообщает DTNext.

Отмечается, что церемония начала события на Фукусиме пройдет без зрителей, но людям разрешено наблюдать за путешествием символа Олимпиады с обочин дорог.

Также глава оргкомитета Олимпийских игр Тоширо Муто обратился к гражданам, чтобы те не стояли у дорог, а наблюдали за эстафетой по телевизору.

Кроме того, УЕФА перенесла чемпионат Европы по футболу Евро-2020 на следующий год.