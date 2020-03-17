Олимпийская эстафета в Японии пройдет без зрителей [ Редактировать ]
Эстафета с олимпийским огнем пройдет без зрителей.
Об этом сообщает DTNext.
Отмечается, что церемония начала события на Фукусиме пройдет без зрителей, но людям разрешено наблюдать за путешествием символа Олимпиады с обочин дорог.
Также глава оргкомитета Олимпийских игр Тоширо Муто обратился к гражданам, чтобы те не стояли у дорог, а наблюдали за эстафетой по телевизору.
Кроме того, УЕФА перенесла чемпионат Европы по футболу Евро-2020 на следующий год.
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