Китайські вчені розробили аж вісім вакцин від коронавірусу. Деякі з препаратів уже показали свою ефективність на тваринах. Тести проводили на трансгенних мишах і мавпах. На даному етапі лікарі оцінюють можливі побічні ефекти препаратів, а також вивчають основні способи передачі Covid-19.

Тим часом, епідеміологічна ситуація в епіцентрі зараження - провінції Хубей - значно покращилася. Звідти відкликали майже 4 тисячі лікарів, яких раніше спорядили з різних регіонів Китаю. Загалом, у КНР епідемія вже кілька днів поспіль йде на спад - там за останню добу померли 14 осіб і а нових випадків зараження зареєстровано лише 20.