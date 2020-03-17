Штрафи за порушення карантину, податкові канікули та держконтроль цін на медичні препарати. Верховна рада ухвалила новий проти-коронавірусний закон. Як парламент боротиметься з інфекцією?

Порушив правила карантину - готуй гроші. Верховна Рада запровадила відповідальність за недотримання санітарно-гігієнічних норм. За такі дії громадян штрафуватимуть на суму від 17 до 34 тисяч гривень, а посадовців аж до 170 тисяч. Якщо ж порушення спричинило поширення захворювання, то передбачена вже кримінальна відповідальність. Аби не спонукати людей до порушення карантину - прописали в законі умови дистанційної роботи.

Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":

Ми передбачили можливість дистанційної роботи та відпустки, термін перебування у відпустці за власний рахунок не влючатимуть у граничний 15-денний термін.

І дозволили Кабміну контролювати ціни на медичні засоби та соціально-значущі товари.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Я зайшов сьогодні в аптеку на Інститутській - знаєте, скільки там коштують маски? 50 штук - 2000 гривень! Тому, наступним нашим кроком має бути введення кримінальної відповідальності за спекуляцію, за мародерство, - тому що під час війни, під час епідемії не можна наживатися на громадянах.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Ми вимагаємо від уряду щоб вони провели державний контроль за цінами на лікарські засоби, також заборона нараховувати та стягувати неустойки за комунальні платежі. Також заборона на припинення надання комунальних послуг у разі несплати послуги, також заборона скасовувати довідку переміщеною особи.

А лікарям встановили надбавки 200% від зарплатні. Обговорювали й можливе запровадження надзвичайного стану по всій Україні, якщо ситуація погіршиться.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

У двох областях - Чернівецькій і Житомирській рішенням обласних комісій і уряду запроваджено надзвичайну ситуацію. В подальшому, у разі необхідності, ми готові до його запровадження - так само, як робить більшість країн Європи. До кінця цього тижня ми завеземо в Україну першу партію тестів, яка буде складати 10 млн, яка дають 99,99 вірогідність на відповідну хворобу.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар:

Статистика, яка є у світі, показує, що близько 80 відсотків випадків проходять в легких формах, близько 10 відсотків потребуватимуть госпіталізації, а статистика Італії показує, що близько 10 відсотків інших потребуватимуть госпіталізації у відділення інтенсивної терапії.

А от нардепи дорікали урядовцям і їхнім попередникам за зволікання, мовляв закупити обладнання і ліки потрібно було кілька місяців тому.

Вікторія Сюмар, народний депутат, "Європейська солідарність":

Третій місяць у світі вирує епідемія, а в Україні немає майже нічого - лікарні не обладнані, лікарі не мають засобів індивідуального захисту, немає масок, немає антисептиків, немає апаратів штучної вентиляції легенів, які є першим необхідним апаратом у разі ускладнень корона вірусу.

Після коронавірусних ініціатив, взялися за кадрові перестановки. Нардепи призначили нового генпрокурора. Посаду обійматиме Ірина Венедиктова - колишня очільниця Держбюро розслідувань та голова комітету з правової політики та правосуддя. Її кандидатуру на розгляд парламенту вніс президент.

Володимир Зеленський, президент України:

Переконаний, фахові і моральні якості дадуть змогу забезпечити стабільну і злагоджену роботу органів прокуратури, ефективне розслідування наприкінці гучних кримінальних справ і ще мені здається - вперше в історії генеральним прокурором України може бути жінка.

Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України:

Я обіцяю не продавати справи і не "зливати" їх. Я обіцяю не повертати прокурорських перевертнів. Завжди генеральний прокурор може прийти в комітети Верховної Ради, ви завжди можете його запросити на засідання Верховної ради, ви завжди можете прийти до нього та задати питання. В Україні немає політичних переслідувань. На цьому треба наголошувати. А злодій має сидіти в тюрмі.

А от депутати пригадали новоспеченій генпрокурорці і провалені суддівські іспити, і приналежність до фракції "Слуга народу".

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Нам пропонують жінку - це чудово, я вітаю. Це - богиня Феміда - вона жінка, але богиня Феміда була з пов'язкою на очах, а не з партбілетом "Слуги народу". Богиня Феміда має бути дійсно незаангажованою.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":

118,5 - це стільки балів набрала Ірина, коли намагалася стати суддею Верховного суду. Чому цей бал важливий? Тому що цей бал нижчий за прохідний. Це ми зараз говоримо про призначення генпрокурора, вона не змогла скласти іспит щоб стати суддею, я вам скажу як викладачка не залік - це незалік, після нього виганяють студентів з університету.

Та попри всі зауваження, силами монобільшості таки нашкребли 269 "за". Ухвалили і ще одне рішення - призначення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Ним став Ігор Петрашко. Досі він працював в агрохолдингу "Укрлендфармінг", а раніше - в інвест-компанії "Тройка Діалог Україна" та в департаменті "Сбєрбанку Росії".

Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

Це перший раз, коли світова криза спричинена не фінансовими факторами, а буде промислова і сервісна, постраждає ЄС, США і Україна в тому числі, постраждає виробництво. Пріоритетні задачі в економіці зараз, це перше - підтримати і збалансувати українського виробника. Друге - це створити фундаментальні умови, аби бізнес в Україні відчував себе добре.

І ще однією постановою парламент скасував усі пленарні засідання до 14 квітня. За це рішення проголосували 359 обранців. При цьому нардепи повинні залишатися в Києві, на випадок призначення позачергових засідань.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Я радий, що ми проголосували всі законопроекти, які допоможуть країні пережити епідемію. Я впевнений, що спільне голосування - це зміцнення політичної зрілості депутатів перед небезпекою, і впевнений, що ми і далі, якщо справа стосуватиметься державних інтересів - будемо підтримувати голосуваннями речі, які потрібні для громадян України. Ми також вважаємо справедливим, що Рада підтримає карантин, як і мільйони людей по країні - позакривали школи, дитячі садочки, зупинився транспорт, і так само парламент має продемонструвати зрілість, відповідальність і піти на карантин.

Через карантин три наступні тижні депутати працюватимуть лише у комітетах, комісіях та фракціях.