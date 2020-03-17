В Україні працюватимуть лише продуктові магазини, АЗС, аптеки, банки та страхові компанії. В країні діє жорсткий карантин. Кількість підтверджених випадків зараження на коронавірус - вже 7. Найбільше - у Чернівецькій області.

У Чернівцях скасовані пільги на проїзд у громадському транспорті, - таке рішення ухвалили міські депутати. За словами мера, це - вимушений обмежувальний захід, аби люди похилого віку менше їздили містом. Також змінили графік роботи для громадського транспорту.

Олексій Каспрук, міський голова Чернівців:

Він буде працювати у дві зміни: перша буде починатися зранку З 5-6, деякі тролейбуси з 6 ранку до 10. Це є час, щоб добратися, куди вам потрібно. Після того буде перерва. І з 16 до 21 будуть працювати маршрутки і тролейбуси. Після 21 до 23 - тільки електротранспорт.

На такі кроки чиновники пішли через збільшення кількості інфікованих. Наразі у Чернівцях лабораторно підтверджені 4 випадки зараження на Covid-19. Їхній стан задовільний, підвищення температури немає. На жаль, стався і перший летальний випадок. Напередодні ввечері померла молода жінка - її саме перевіряли на наявність інфекції.

Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації:

Померла пацієнтка, молода жінка, яка страждала на велику кількість різних хвороб. Вона лікувалася і в грудні минулого року в цьому відділення. І через супутні хвороби, через нефрологічні ускладнення, які вчора загострились, вона, на превеликий жаль, померла. Підтвердженого результату про те, що у неї виявлений коронавірус поки не надійшло.

Станом на сьогодні, в лікарні перебуває 27 осіб. Результати обстеження очікують найближчим часом.

Карантинні заходи посилили і на Закарпатті. В області не працюють всі навчально-виховні заклади,кафе, ресторани, центри розваг і дозвілля.

Олексій Гетьманенко, во голови Закарпатської ОДА:

Комісія прийняла рішення, яким ми рекомендували закрити повністю всі басейни, театри. Магазини окрім автозаправок, аптек і продуктових магазинів.

Від завтра не курсуватиме міжрайонне і міжобласне сполучення. В деяких магазинах запровадили санітарні обмеження - в приміщення пускають по 10 осіб, є розмітка для дотримання черги, а на вході покупці мають скористатися антисептиками. Медики сподіваються, що зможуть запобігти поширенню вірусу. Однак все залежить від свідомості громадян.

Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні:

Ми готові до одиноких випадків захворювання, але ми не готові до масового, бо буде так як в Італії. Нам якраз цього не треба допустити, а це залежить від кожного громадянина, від нас самих з вами - як ми виконуємо ті рекомендації, які розписані МОЗ.

У Львові головний залізничний вокзал переповнений людьми. Десятки жителів області та туристи стоять в чергах за квитками. Дистанції ніхто не дотримується. У захисних медичних масках - одиниці. Також черги біля аптек. Львів'яни по одному заходять в приміщення, решта очікують на вулиці. В одній із аптек працівники навіть відгородилися будівельною плівкою. Частина продуктових магазинів також запровадила обмеження щодо кількості покупців - не більше трьох одночасно. Деякі побутові крамниці проігнорували карантин. Так само, як стихійні ринки - просто на тротуарах торгують молочними продуктами та одягом.