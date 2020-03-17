Закриття бізнесу, масові звільнення і величезні борги - саме це найближчим часом може очікувати вітчизняних підприємців. Експерти впевнені, податкові канікули врятують далеко не всіх. Про масштаби втрат та можливі шляхи порятунку розкаже Олександр Васильченко.

Дмитро - переселенець з Донецька. Разом з дружиною кілька років тому, витративши всі гроші, відкрив у Києві власну справу - салон краси і бар. Втім, через запроваджений карантин відсьогодні подружжя закрило двері для клієнтів. Тепер змушені підраховувати збитки.

Дмитро, підприємець:

Мои потери это в районе 2-2,5 тыс. долларов. Это в среднем, будем так говорить, - то, что я потеряю за это. Это аренда, аренда квартиры, налоги и все остальное. Закупки, в таком плане - где их брать, не понятно. Разговаривал с арендодателями, арендодатели сказали - "это ваши проблемы".

Проблеми бізнесу мали б вирішити на сьогоднішньому позачерговому засіданні парламенту. Ухвалювали антикризові закони. Серед іншого пакетом проголосували за зупинку податкових перевірок і перенесення їх вже на літо, звільнення підприємців від єдиного соціального внеску, а також відтермінування сплати за землю і оренду до 30 травня. Втім, екс-нардеп Тетяна Острікова переконана: таких заходів не достатньо, аби утримати вітчизняних підприємців на плаву.

Тетяна Острікова, експерт з питань податкового і митного законодавства:

Бізнес сьогодні очікує спрощеного визнання форс-мажорних обставин і Верховна Рада доповнила перелік форс-мажорних обставин положенням про карантин. Що положення про карантин - це форс-мажорна обставина, але згідно з Закону про форс-мажорн, підтвердження того, що є форс-мажорною обставиною і в наслідок цього не виконується договір - наприклад, оренди, або інший, - це є відповідний сертифікат торгово-промислової палати, який треба отримати за доволі складною процедурою. Тому всі очікування бізнесу сьогодні не справдилися.

Підприємці вже в очікуванні складних часів.

Наталія, підприємиця:

У нас выплаты, которые по сути, больше 30 тыс. грн. И сейчас мы оказываемся в том, что нужно закрыть и студию и бар. И вот я спрашиваю: за что мне жить, как обыкновенному человеку, как гражданину Украины? Вот как мне существовать? Я на самом деле не вижу никакого выхода.

Експерти впевнені, коронавірус сильно вдарить не тільки по вітчизняній економіці, а й по підприємцях всіх рівнів. Втратити роботу можуть тисячі українців, багато малих і середніх бізнесменів на межі закриття. Також під питанням не тільки виплата зарплат, а й наповнення державного бюджету.

Тетяна Острікова, експерт з питань податкового і митного законодавства:

Вкрай важливо, щоб президент, прем'єр-міністр, міністр фінансів, міністр економіки, голова Національного Банку, відомі економісти створили такий антикризовий штаб, в якому б в оперативному порядку погоджували всі ці заходи, які будуть долати паніку на банківському ринку, валютному ринку і будуть давати чіткий меседж підприємцям - як їм далі зберігати робочі місця і можливо давати швидкі інструменти реагування, переводити людей на дистанційну оплату. Можливо зменшувати зарплати, але зберігати робочі місця.

Водночас, Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" підрахувала, що через обмежувальні заходи, ухвалені Верховною Радою, місцеві бюджети втратять майже 16 мільярдів гривень.