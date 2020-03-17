У Києві озброєні злочинці відібрали у підприємців 100 тисяч медичних масок [ Редактировать ]
У столиці затримали крадіїв медичних масок. 13 березня озброєні молодики вистежили підприємців. Представились працівниками СБУ і погрожуючи зброєю, вкрали 100 тисяч медичних масок.
Злочинну групу викрили патрульні. Трьох осіб уже затримано. Нападники зізнались - медичні маски планували перепродати.
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