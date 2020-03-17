Вкрали 170 млн гривень: у Києві судять банду аферистів

Шахрайство на 170 мільйонів гривень. У Києві судитимуть членів банди, які за два роки привласнили 17 об'єктів нерухомості. Аферисти підробляли документи на приміщення у центрі столиці, а потім продавали їх