В Італії від ускладнень після коронавірусу померло вже 2 503 людини. Кількість заражених сягнула понад 31,5 тисяч. З них, одужали близько трьох тисяч.

Нагадаємо, ця країна найбільше потерпає від пандемії після Китаю. Напередодні італійські науковці повідомили, що розробили вакцину проти Covid-19, препарат має активізувати імунну систему людини. Впродовж тижня вакцину тестуватимуть на тваринах - уперше в Європі. Після чого її випробують на людях.