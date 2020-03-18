В Італії росте кількість жертв коронавірусу [ Редактировать ]
В Італії від ускладнень після коронавірусу померло вже 2 503 людини. Кількість заражених сягнула понад 31,5 тисяч. З них, одужали близько трьох тисяч.
Нагадаємо, ця країна найбільше потерпає від пандемії після Китаю. Напередодні італійські науковці повідомили, що розробили вакцину проти Covid-19, препарат має активізувати імунну систему людини. Впродовж тижня вакцину тестуватимуть на тваринах - уперше в Європі. Після чого її випробують на людях.
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