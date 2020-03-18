Коронавірус поширився на всю територію США. Перший випадок захворювання виявили у Західній Вірджинії - донедавна останньому "здоровому" штаті.

Зараження підтвердили за кілька годин після того, як Дональд Трамп похвалив владу штату за ефективну протидію хворобі. Наразі у США інфікувалися близько 6500 осіб. 69 - померло.

На боротьбу з коронавірусом виділять 50 мільярдів доларів.