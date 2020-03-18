У США на боротьбу з коронавірусом виділять $50 мільярдів [ Редактировать ]
Коронавірус поширився на всю територію США. Перший випадок захворювання виявили у Західній Вірджинії - донедавна останньому "здоровому" штаті.
Зараження підтвердили за кілька годин після того, як Дональд Трамп похвалив владу штату за ефективну протидію хворобі. Наразі у США інфікувалися близько 6500 осіб. 69 - померло.
На боротьбу з коронавірусом виділять 50 мільярдів доларів.
по теме
Як захистити бізнес від епідемії коронавірусу
Епідемія завдала фінансового удару закладам роздрібної торгівлі, готелям та всій сфері послуг - попит вже знижується до нуля
"Не час помирати": прем'єру нової серії бондіани перенесли через коронавірус
Американська студія Universal перестраховується і перенесла світову прем'єру нової серії бондіани "Не час помирати"
Найбагатші люди планети втрачають свої статки через коронавірус
Найзаможніші люди планети тільки поточного тижня втратили 444 мільярди доларів! У кого збитки найзначніші і на скільки "полегшали гаманці" відомих українців?
Закриття бізнесу, масові звільнення і величезні борги: коронавірус руйнує економіку України - експерти
Втратити роботу можуть тисячі українців, багато малих і середніх бізнесменів на межі закриття. Також під питанням не тільки виплата зарплат, а й наповнення державного бюджету
США намагається врятувати від вірусу першу економіку світу
Крок більш ніж серйозний. Федеральна резервна система США, вони виконує в країні функції Центрального банку, знизила свою відстокову ставку майже до нуля