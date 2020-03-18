Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил дочь первого президента страны Гульнару Каримову к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. Об этом сообщает на своем сайте Верховный суд Узбекистана.

"Суд, всесторонне и в полной мере исследовав материалы уголовного дела, признал Г. Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путём присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений", - говорится в сообщении.

В 2015 году Гульнару Каримову приговорили к пяти годам ограничения свободы за хищения, вымогательство, растрату и уклонение от налогов. В 2017 году ей добавили еще 10 лет тюрьмы по делу о мошенничестве. Позднее приговор смягчили - пятью годами ограничения свободы. В марте 2019 года дочь первого президента Узбекистана перевели в колонию за «злостные нарушения» условий отбывания наказания.

Таким образом в новый срок заключения - 13 лет и четыре месяца - засчитаны сроки, полученные Каримовой по первым двум приговорам. Срок ее наказания исчисляется с 21 августа 2015 года.

Гульнара Каримова является старшей дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова, руководившего страной в 1990-2016 годах. При отце Каримова работала дипломатом и являлась одним из самых влиятельных политиков в стране. В 2014 году после конфликта с отцом дочь президента оказалась под домашним арестом.