Закрити кордони ЄС для громадян третіх країн домовилися лідери Євросоюзу. Попередньо вікна й двері в Європу зачинять на місяць. Тож хто тепер може потрапити до ЄС, а кого розвернуть на кордоні, розкаже Тетяна Логунова.

Європейський Союз закриває свої зовнішні кордони. І забороняє в’їзд громадянам так званих третіх країн. Тобто, держав, які не входять до ЄС. Про це в режимі відеоконференції домовилися лідери об'єднаної Європи.

"Щоб зупинити поширення вірусу, ми домовилися зміцнити зовнішні кордони і тимчасово обмежити в'їзд на територію ЄС. Терміном на 30 днів", - говорить Шарль Мішель, президент Європейської Ради.

"Усі заходи, яких ми вживаємо для стримування вірусу, мають величезний вплив на нашу економіку. Це зовнішній шок, він вражає увесь світ. Такого ще не було. Наш ворог - це вірус. Ми маємо зробити все, щоб захистити наших людей і нашу економіку", - говорить Урсула фон дер Ляйєн, президент Єврокомісії.

Тепер спільне рішення має імплементувати кожна окрема країна ЄС. Першою це зробила Німеччина.

"Німеччина вводить це рішення в дію негайно. Реалізувати його повинні міністерство внутрішніх і закордонних справ", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Крім громадян країн-членів ЄС, а також їхніх родичів, на територію Євросоюзу пускатимуть людей с паспортами Великої Британії, Ісландії, Швейцарії, Норвегії та Ліхтенштейна.

Є виключення і для громадян третіх країн. Їх небагато. Отже, до Євросоюзу зможуть потрапити люди, які мають довгостроковий дозвіл на проживання в одній з країн ЄС, дипломати і науковці, які працюють над вакциною від коронавірусу. А також ті, хто має термінові причини для в’їзду. Серед них: смерть близького родича або необхідність взяти участь у судовому процесі. Мета візиту повинна бути підтверждена документально.

А от всередині ЄС, лідери домовилися створити "зелені коридори" для фур з продуктами харчування і медикаментами. Щоб вони без затримок доставляли необхідні товари в ту чи іншу країну Євросоюзу.

Як довго діятимуть нові правила зараз спрогнозувати важко. Не виключено, що через 30 днів обмежувальні заходи подовжать. Епідемія коронавірусу в Європі не йде на спад. Хворих, навпаки, більшає. Найбільш ураженими країнами ЄС наразі є Італія, Іспанія та Німеччина.

Прогнози вірусологів поки що не втішають. Німецькі фахівці впевнені - це лише початок епідемії.

"Якщо нам не вдасться обмежити соціальні контакти між людьми, то через кілька місяців у Німеччині можуть бути інфікованими до 10 мільйонів людей. Це буде величезне навантаження на систему охорони здоров’я. І кожен з нас може і має зробити усе, аби цей сценарій не справдився", - говорить Лотар Вайлер, президент інституту імені Роберта Коха.

Усі клініки Німеччини терміново готують відділення для прийому тяжких пацієнтів. Німецькі лікарі звернулися до уряду з проханням негайно видати дозволи на роботу медсестрам і медбратам з інших країн світу. Йдеться про фахівців, які зараз перебувають у Німеччині, але ще не пройшли необхідну процедуру переатестації.