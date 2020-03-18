Режим надзвичайної ситуації та надзвичайного стану: у чому різниця [ Редактировать ]
У столиці та Київській області відсьогодні запроваджено режим надзвичайної ситуації. Таке рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів та в Київській облдержадміністрації. Подробиці - в матеріалі.
Режим надзвичайної стуації відрізняється від надзвичайного стану. Головна відмінність - відсутність обмеження прав і свобод людей. Зокрема, не передбачається закриття на в'їзд та виїзд певних територій.
Крім того, в Кабміні повідомили, що додатково виділять 70 мільйонів гривень для закупівлі засобів індивідуального захисту, а також ведуть переговори з фармакологічними трейдерами та аптеками щодо безперебійного їх постачання. Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на необхідності безперебійного фінансування та забезпечення всім необхідним насамперед армії, правоохоронців і лікарів. І доручив профільним міністерствам прорахувати можливість надАння пільг населенню для сплати за комірне на час карантину.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Визначити відсоток відшкодування на час введеного карантину в україні. Тобто ми своєю постановою ввели карантин ми закликаємо людей бути вдома держава має взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть в звьязку з постійним перебуванням людей на самоізоляції вдома, прошу розрахувати відсоток відшкодування суму яка необхідна, за необхідності категорії громадян або скзаати це має бути для всіх.
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