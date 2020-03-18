В Вене огромный выставочный холл переоборудовали под госпиталь, который будет вмещать 800 коек. Его строят для людей, которые нуждаются в карантине из-за появления симптомов коронавируса. Об этом пишет krone.at.

Во вторник, 18 марта, мэр города Майкл Людвиг посетил объект

"Город Вена хорошо подготовлен. Мы приняли все меры, чтобы защитить жителей. В Messe Wien доступно 880 дополнительных кроватей. Надеюсь, они нам не понадобятся как можно дольше", - сказал мэр.

Я хотел бы поблагодарить всех задействованных городских служащих, а также добровольцев из организаций, которые организовали это учреждение по уходу в выходные дни.

Все кровати оснащены лампой, розетками, чтобы, к примеру, заряжать свой мобильный телефон и, таким образом, поддерживать связь с родственниками. На объекте также есть беспроводной интернет. За пациентами круглосуточно ухаживают врачи, медсестры и медработники. Около 1000 сотрудников работают посменно.

Также в городе введен карантин. Выйти на улицу можно лишь в нескольких случаях:

за продуктами в ближайший магазин или в аптеку,

на работу (если есть справка от работодателя - это медики, пожарные, продавцы супермаркетов),

оказать помощь немощным людям (старикам и тд),

гулять и бегать можно, но к другим людям не приближаться.

Со вторника, 17 марта, за отказ от выполнения требований карантина ввели штрафы в размере около 3000 евро.

Местная жительница рассказала о том, как обстоит ситуация в Вене.

Вышли я, собака и друг. Ходили гуляли, как только на лавочку сели, приехала полиция. Очень вежливо объяснили, что гулять можно, но сидеть на лавочках и привлекать этим еще больше людей - не желательно. Я спросила про собаку, он сказал, что гулять можно, главное - не останавливаться, не сидеть. А еще лучше - в лес куда-нибудь выехать. Также полицейский рассказал о том, что планируется принятие еще более строгих мер. На этот раз нас простили, но в следующий раз пригрозили списать штраф.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.