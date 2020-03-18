Огромные штрафы и госпиталь для карантина: как в Вене спасаются от коронавируса [ Редактировать ]
В Вене огромный выставочный холл переоборудовали под госпиталь, который будет вмещать 800 коек. Его строят для людей, которые нуждаются в карантине из-за появления симптомов коронавируса. Об этом пишет krone.at.
Во вторник, 18 марта, мэр города Майкл Людвиг посетил объект
"Город Вена хорошо подготовлен. Мы приняли все меры, чтобы защитить жителей. В Messe Wien доступно 880 дополнительных кроватей. Надеюсь, они нам не понадобятся как можно дольше", - сказал мэр.
Я хотел бы поблагодарить всех задействованных городских служащих, а также добровольцев из организаций, которые организовали это учреждение по уходу в выходные дни.
Все кровати оснащены лампой, розетками, чтобы, к примеру, заряжать свой мобильный телефон и, таким образом, поддерживать связь с родственниками. На объекте также есть беспроводной интернет. За пациентами круглосуточно ухаживают врачи, медсестры и медработники. Около 1000 сотрудников работают посменно.
Также в городе введен карантин. Выйти на улицу можно лишь в нескольких случаях:
- за продуктами в ближайший магазин или в аптеку,
- на работу (если есть справка от работодателя - это медики, пожарные, продавцы супермаркетов),
- оказать помощь немощным людям (старикам и тд),
- гулять и бегать можно, но к другим людям не приближаться.
Со вторника, 17 марта, за отказ от выполнения требований карантина ввели штрафы в размере около 3000 евро.
Местная жительница рассказала о том, как обстоит ситуация в Вене.
Вышли я, собака и друг. Ходили гуляли, как только на лавочку сели, приехала полиция. Очень вежливо объяснили, что гулять можно, но сидеть на лавочках и привлекать этим еще больше людей - не желательно. Я спросила про собаку, он сказал, что гулять можно, главное - не останавливаться, не сидеть. А еще лучше - в лес куда-нибудь выехать. Также полицейский рассказал о том, что планируется принятие еще более строгих мер. На этот раз нас простили, но в следующий раз пригрозили списать штраф.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
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