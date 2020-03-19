У Токіо передчасно розцвіли сакури [ Редактировать ]
У Токіо розквітли сакури. Цього року дерева вбралися ніжно-рожевим цвітом раніше ніж зазвичай - через високу температуру.
Уряд уже закликав громадян не організовувати традиційних посиденьок поблизу вишень. Усе через небезпеку поширення коронавірусу. Дерева обгородили мотузками.
Великі фестивалі цвітіння сакур по всій країні скасували. Утім, парки таки залишили відкритими. І охочих насолодитися рожевим цвітом чимало.
по теме
В Японии отменили фестиваль цветения сакуры из-за коронавируса
Традиционно он проходит в апреле
Коронавірус не завадить: на фестиваль до Нігерії прибувають тисячі рибалок
Свято з численними конкурсами, ритуальними танцями та народними гуляннями триває чотири дні
В Фукусиме зафиксировали огромный уровень радиации
Опасное загрязнение выявили эксперты из Greenpeace
У Японії продовжують пошуки українського спортсмена
У Японії шукають українського бігуна, тренера з лижного спорту Олексія Борисенка. У лютому він поїхав до Токіо, щоб узяти участь у марафоні, але захід скасували через спалах коронавірусу
Японське відродження: біля Фукусіми проведуть естафету Олімпійського вогню
Юджи Онума прямує до своєї колишньої оселі в захисному костюмі, масці й бахілах. Його будинок у містечку Футаба, лише за 4 кілометри від АЕС "Фукусіма-1"