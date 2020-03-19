Лине Костенко 90 лет: Зеленский поздравил поэтессу [ Редактировать ]
В четверг, 19 марта, свой юбилей празднует великая поэтесса Лина Костенко. Ей исполняется 90 лет. Президент Украины поздравил Лину Васильевну.
"Для миллионов украинцев Ваша поэзия стала источником мудрости и символизирует непобедимую силу слова и несгибаемый дух свободы. Каждой строкой Вы утверждаете величие человеческой жизни. У каждого, кто читает Ваши стихи, появляются крылья", - отметил президент.
Знаю, что Лина Васильевна всегда отказывается от любых государственных званий и наград. Это ярко демонстрирует, как величие и гениальность могут сочетаться со скромностью и человечностью. Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия! Спасибо за каждый Ваш строку!
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