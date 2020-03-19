19 марта 1930 года родилась талантливая поэтесса Лина Костенко. Сегодня она празднует свой юбилей, ей исполняется 90 лет. Ее слова берут за душу, а высказывания стали афоризмами.

Podrobnosti.ua собрали для вас лучшие цитаты великой украинской писательницы.

Отвратительная вещь - наша терпеливость. Наша привычка отказывать себе во всем. Так все может отказаться от нас.

Страсть - это вдохновение тела, а любовь - это вдохновение души. Любовь как функции гениталий оставим приматам. Мне нужен космос ее глаз.

Мы думаем, что это у нас благородная толерантность, а это у нас воловье терпение.

"Так, держава - це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава – це він, то досі у нас вже була б достойна держава".

Людям не те що позакладало вуха - людям позакладало душі.

Поразка - це наука.

Ніяка перемога так не вчить.

Але не бійся прикрого рядка.

Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.

Не бійся правди, хоч яка гірка,

не бійся смутків, хоч вони як ріки Людині бійся душу ошукать,

бо в цьому схибиш - то уже навіки.

Сколько нас, человечества, уже на планете? Миллиардов шесть? И среди них украинцы, странная-престранная нация, которая живет здесь испокон веков, а свое независимое государство строит только вот теперь.