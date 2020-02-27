Ученые Венского медицинского университета выяснили, что красное вино снижает риск развития рака простаты. Об этом сообщает Clinical Epidemiology.

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 610 тыс. пациентов. Они выяснили, что употребление красного вина снижает риск развития рака на 12%.

Но, белое вино увеличивает риск развития рака на 26%. Они подчеркнули, что умеренной является доза около одного бокала вина в день.

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Также, никакой пользы от вина не будет, если человек курит и не следит за своим здоровьем.

"В действительности, уже было доказано, что полифенолы, которые преимущественно содержатся в красном вине, могут защищать от других типов рака. Потенциально, полифенолы из красного вина можно использовать для профилактики", – говорится в исследовании.

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