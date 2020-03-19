Закарпатцы получат помощь для борьбы с COVID-19 от Медведчука и "Оппозиционной платформы - За жизнь" [ Редактировать ]
В связи с ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса COVID-19, 18 марта на Закарпатье прибыл народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Он провел совещание с областным руководством партийной организации с участием председателя Закарпатской организации партии Ивана Чубирко, заместителя председателя областной организации Мирослава Щербея и представителей актива области.
На встрече обсудили ситуацию в регионе – речь шла о борьбе с коронавирусом. В частности, об отсутствии средств защиты - масок, экспресс-тестов для выявления коронавируса, о нехватке медицинского оборудования для помощи людям, больным COVID-19.
Виктор Медведчук подчеркнул, что Закарпатье - это пограничный регион, его жители подвергаются большой опасности из-за частых поездок в страны ЕС, а потому оперативное обеспечение закарпатцев средствами защиты, профилактики и лечения COVID-19 крайне важно для национальной безопасности Украины.
Председатель Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" пообещал изыскать возможности для оказания помощи закарпатцам в борьбе с пандемией коронавируса. В свою очередь Закарпатская партийная организация "Оппозиционной платформы – За жизнь» взяла на себя обязательства следить за ситуацией в области и в дальнейшем при необходимости помогать землякам в борьбе против распространения COVID-19.
Пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"
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