Благотворительный фонд Новинского предоставляет гуманитарную помощь ветеранам ВОВ во время карантина [ Редактировать ]
Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы начал всеукраинскую акцию гуманитарной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, ветеранам труда и инвалидам во время общенационального карантина для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил пресс-центр народного депутата Украины Вадима Новинского.
"Помощь нашим уважаемым героям, тем, кто освобождал нашу землю от фашизма - одно из важнейший направлений работы фонда. По личному поручению его основателя - Вадима Новинского - во всех регионах нашего присутствия организованы поставки продуктов питания первой необходимости, чтобы облегчить период карантина для этих людей и по возможности снизить для них необходимость идти в магазины. В сотрудничестве с местными ветеранскими организациями мы разработали планы адресной доставки пакетов с продовольствием на дом, и с утра 18 марта началась доставка", - сказал директор фонда Дмитрий Сергеев.
Первыми регионами, в которых стартовал проект, стали г. Киев и Киевская область. В ближайшие дни к ним присоединятся подразделения фонда в Херсонской, Николаевской, Одесской и Донецкой областях.
Справка
Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы основан в сентябре 2008 года для реализации благотворительных инициатив компании "Смарт-Холдинг", главным акционером которой является Вадим Новинский. Фонд оказывает благотворительную поддержку, направленную на воспитание будущего поколения на основах православной веры, укрепление семьи и повышение ее роли в обществе.
Фонд поддерживает проекты в сферах духовно-просветительской деятельности, образования, здравоохранения, культуры, искусства и спорта. Миссия йонда - способствовать процветанию общества, разносторонне развивая его культуру и духовность на основах православной веры.
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