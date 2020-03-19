В четверг, 19 марта, министр здравоохранения Илья Емец призвал транспортные компании разработать схему развозки врачей во время карантина.

Глава Минздрава обратился ко всем государственных и коммерческих транспортных компаний страны, пассажирских перевозчиков и органов местной власти с призывом объединиться и вместе создать условия для того, чтобы украинские медики могли добираться до работы и оказывать помощь больным.

"Мы должны позаботиться об украинских врачей, чтобы спасти всю страну. Мы, Министерство здравоохранения Украины, рекомендуем транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, оптимизирующих передвижения специалистов, которые спасают человеческие жизни", - говорит Емец.

В то же время глава Минздрава попросил других граждан соблюдать карантин, не выходить из дома без крайней необходимости, чтобы все как можно скорее вернулись к нормальной жизни.

Ранее мы писали, что в Киеве наблюдается транспортный коллапс.