С пятницы, 20 марта, по городам Украины начинают курсировать автомобили, которые будут предупреждать жителей о необходимости придерживаться режима карантина. Об этом передает пресс-служба МВД.



Отмечается, что людям настоятельно рекомендуется не покидать своего жилья без особой потребности, а также:

не посещать места скопления людей;

во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию ​​между людьми не менее 2 метра;

соблюдать меры личной гигиены;

заботиться о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что в Минфине готовят изменения в госбюджет-2020.