Пандемия коронавируса: в Украине будут курсировать авто с громкоговорителями [ Редактировать ]
Фото: коронавирус / РБК-Украина
С пятницы, 20 марта, по городам Украины начинают курсировать автомобили, которые будут предупреждать жителей о необходимости придерживаться режима карантина. Об этом передает пресс-служба МВД.
Отмечается, что людям настоятельно рекомендуется не покидать своего жилья без особой потребности, а также:
- не посещать места скопления людей;
- во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метра;
- соблюдать меры личной гигиены;
- заботиться о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.
Ранее сообщалось, что в Минфине готовят изменения в госбюджет-2020.
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