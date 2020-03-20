Государственные мероприятия по случаю 75 лет с окончания Второй мировой войны в Европе отменили, из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel.

По их словам, министерство внутренних дел Германии в четверг, 19 марта, сообщило о решении президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера не проводить торжества.

К тому же, нынешняя отмена празднования – стала беспрецедентной мерой для Германии. На какую дату будет перенесена церемония, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что НАТО отменило учения в Европе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.