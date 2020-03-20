МВД запустило онлайн-обслуживание в сервисных центрах [ Редактировать ]
Все сервисные центры МВД перешли в режим работы онлайн.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
По информации, с пятницы, 20 марта, все граждане могут пользоваться услугами сервисных центром через интернет.
Отмечается, что работать сами учреждения будут по отдельному графику.
Прием будет осуществляться только по таким неотложным вопросам:
- Регистрация/перерегистрация и снятие с учета транспортных средств только для медицинских и дипломатических учреждений;
- Перерегистрация транспортного средства в связи с утерей или кражей свидетельства о регистрации автомобиля;
- Восстановление удостоверения водителя в случае его утери или кражи.
Кроме того, Министерство внутренних дел призвало украинцев без острой необходимости не посещать сервисные центры, пользоваться онлайн-кабинетом и на период карантина оставаться дома.
Известно, что с 12 марта на всей территории Украины был введен карантин в связи с мировой пандемией коронавируса.
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