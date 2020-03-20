Все сервисные центры МВД перешли в режим работы онлайн.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

По информации, с пятницы, 20 марта, все граждане могут пользоваться услугами сервисных центром через интернет.

Отмечается, что работать сами учреждения будут по отдельному графику.

Прием будет осуществляться только по таким неотложным вопросам:

Регистрация/перерегистрация и снятие с учета транспортных средств только для медицинских и дипломатических учреждений;

Перерегистрация транспортного средства в связи с утерей или кражей свидетельства о регистрации автомобиля;

Восстановление удостоверения водителя в случае его утери или кражи.

Кроме того, Министерство внутренних дел призвало украинцев без острой необходимости не посещать сервисные центры, пользоваться онлайн-кабинетом и на период карантина оставаться дома.

Известно, что с 12 марта на всей территории Украины был введен карантин в связи с мировой пандемией коронавируса.