В среду, 11 марта, в Киеве в подвале помещения на лестнице было найдено тело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

О жуткой находке в полицию сообщили около 22:00 работники кинотеатра. Они заявили, что на лестнице технического помещения на проспекте Маяковского обнаружен мертвым директор заведения с травмами головы.

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На месте правоохранители обнаружили тело местного жителя 1967 года рождения с телесными повреждениями, характерными при падении.

Для установления окончательной причины смерти тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Правоохранители проверяют все версии трагедии. Досудебное расследование продолжается.

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