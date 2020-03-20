Зустріч лідерів G7 відбудеться в онлайні [ Редактировать ]
Віртуальну зустріч готують для учасників "великої сімки". До останнього Дональд Трамп, господар цьогорічного саміту, сподівався, що лідерам вдасться поспілкуватися особисто.
G7 мали зібрати в червні у Кемп-Девіді, заміській резиденції президента - за 100 кілометрів від Вашингтона. Проте з огляду на пандемію, саміт скасували, а формат змінили на відеоконференцію.
На початку тижня Трамп уже збирав лідерів "сімки"у спільному чаті. Таких зустрічей має бути ще кілька.
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