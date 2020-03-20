Далі кілька цікавих фактів про коронавірус. І хоча COVID-19 - ще недостатньо досліджений, медики вже роблять перші висновки. Приміром, китайські вчені, проаналізувавши тисячі інфікованих в Ухані, дійшли висновку, що найбільш вразливі до вірусу - люди з другою групою крові. Чоловіки - переносять хворобу важче, аніж жінки. А середній вік померлих від коронавірусу - 70 років.

Отже, про COVID-19 - у цифрах і фактах. А також про алгоритм дій за появи перших симптомів - Ірина Баглай.

Температура вища за 37 градусів, переважно сухий кашель і втома. Це три найбільш поширені симптоми коронавірусу. Однак навіть ці ознаки ще не означають, що у вас - саме COVID-19. Більше того, в багатьох хворих взагалі може не бути симптомів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 80 відсотків заражених переносять хворобу легко. Смертність від коронавірусу - приблизно три відсотки.

У групі ризику літні люди та ті, в кого є хронічні хвороби. Має значення й гендер - чоловіки до цього вірусу більш вразливі за жінок. Діти теж хворіють, але переносять легко й без смертельних випадків.

Мити руки, не торкатись обличчя й уникати скупчення людей. А ще тримати дистанцію в півтора метра. Основні запобіжники від COVID-19. Та якщо у вас усе-таки з'явилися симптоми, про які я говорила, телефонуйте своєму сімейному лікареві. Не маєте такого - набирайте номер гарячої лінії - 1677. Іти в поліклініку не треба. А лікар уже має визначити ваш стан і, якщо потрібно, викликати бригаду швидкої. Перше, що зроблять медики, перевірять вас на грип. Потім на інші вірус. Якщо всі будуть негативні - тоді на COVID-19.

В Україні на сьогодні є два види тестів на коронавірус: лабораторні та експрес. Перші більш точні, адже працюють із ДНК, перевірка триває два дні.

Швидкі ж тести проводять у будь-якій лікарні. У людини беруть кров і за 10-15 хвилин визначають непрямі ознаки вірусу - антитіла. Але проблема в тому, що вони непоказові, бо навіть у хворої людини антитіла організм може виробити не одразу, а, приміром, на 6 день.

Отже, якщо після тестів у вас усе-таки підтвердився коронавірус - панікувати не варто. Вас направлять в інфекційну лікарню. До речі, не зайвим буде заздалегідь зібрати речі. З необхідного: паспорт, медстраховка, якщо така є, змінний одяг і капці. Набір посуду, рушник, засоби особистої гігієни, телефон і зарядний пристрій. А ще вода та гроші.

Якщо симптоматика коронавірусу легка - лікарі самі можуть рекомендувати пацієнту залишитися вдома на самоізоляції. Самоізолюватися на 14 днів запропонують і всім, хто з вами контактував.

Зберігайте позитивний настрій і будьте здорові.