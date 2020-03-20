Іспанія вже, можна сказати, стає новою Італією кількість смертей та інфікованих на Піренеях шокуюче зростає. Обмеження в інших європейських країнах щодня дедалі жорсткіші. Сьогодні опівночі Баварія, це одна з федеральних земель Німеччини забороняє навіть виходити з дому без нагальної потреби.

Країни ж Азії рапортують про те, що їм вдалося зупинити поширення коронавірусу. Чому така різниця у ситуаціях на заході та на сході Євразії? Про різні стратегії боротьби із глобальною загрозою - далі.

В Італії тисячі померлих, у сусідньому з Китаєм Тайвані - один загиблий. Китай звітує про спад епідемії, а Східна Європа готується до піку захворюваності. У цей час кожна країна розробляє Власну стратегію боротьби з коронавірусом. Бо вже зрозуміло всім: COVID-19 - глобальний ворог.

Дональд Трамп, президент США:

Ми маємо позбутися коронавірусу. Це війна. Не фінансова, а медична. Ми повинні перемогти.

Тож які методи переможні? А які - невдалі? Про все по порядку.

Італія. До неї прикута увага всього світу. Бо саме ця країна зараз - епіцентр коронавірусу. Понад три тисячі померлих.

Ось ці кадри вже називають найтрагічнішими за всю історію країни. Порожньою вечірньою вулицею містечка Бергамо військові машини везуть тіла померлих...

Лікарні - переповнені! В реанімації не вистачає ліжок, бракує апаратів штучної вентиляції легенів. Медперсонал - виснажений.

Ось фото лікарів і медсестер, які вони виклали в соцмережі. У них на обличчях синці від захисних масок та окулярів після багатогодинних змін.

Романо Паолуччі, лікар:

Ми на межі виснаження. Я працюю в маленькій лікарні, а приймати доводиться багато людей. Ресурсів не вистачає, особливо людей.

Даніела Конфалоньєрі, лікарка:

У моєму шпиталі ми приймаємо лише пацієнтів із підтвердженням коронавірусу і тих, хто в критичному стані. Але проблема в тому, що багато лікарів залишаються вдома, оскільки самі інфікуються.

Зараз у країні суворий карантин. Людям наказано сидіти вдома, аби нарешті спинити епідемію. Та чому коронавірус так сильно вдарив саме по Італії? Італійці кажуть - підвела їхня легковажність і... гостинність.

Туристична країна з великим відсотком літніх людей. Та ще й особливостями менталітету темпераментні італійці не люблять ані тримати дистанцію, ані коритися заборонам. Та й суворий карантин у країні запровадили запізно За зволікання та легковажність Італія платить високу ціну. Зрештою, як і Іспанія. Там теж багато смертей.

Інші країни Західної Європи, нажахані італійським досвідом, свої стратегії різко змінили. Всі зрозуміли серйозність ситуації. Франція - запроваджує одні із найсуворіших обмежень у ЄС. Приміром, у Парижі навіть перекрили сполучення між районами! На вулиці міст виводять військових.

Виходити з дому без нагальної потреби заборонено. За порушення цього режиму передбачена відповідальність. Через карантин навіть перенесли другий тур муніципальних виборів, а також припинили всі реформи. У тому числі й найбільш спірну - пенсійну.

Крістоф Кастанер, міністр внутрішніх справ Франції:

Зараз я почув доповідь, що результати карантину видно за 12-20 днів. Ми спостерігали, що відбувається в інших країнах, зокрема в Італії. Тому якщо потрібно, уряд продовжить дію обмежень, але не можемо сказати - на три тижні чи на місяць. Ми адаптуємо стратегію з єдиною метою - виграти війну проти COVID-19.

Усі без винятку європейські країни - закриваються. А Норвегія навіть обіцяє Депортувати всіх іноземців, які не мають посвідки на проживання.

Із суто англійським спокоєм до коронавірусу ставляться у Великій Британії. Досьогодні там навіть школи працювали! Та все ж риторика влади - змінилася.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми маємо діяти, як під час війни, й робити все необхідне для підтримання економіки.

Але при цьому Борис Джонсон заявив, що Королівство може впоратися з коронавірусом за 12 тижнів. Якщо всі будуть дотримуватися правил. Це - гігієна, суворі обмеження на пересування й дисципліна. Із закликом єднатися у боротьбі з вірусом до підданих звернулася й Королева...

Саме єдність громадян, усвідомлення власної відповідальності та чіткий алгоритм дій державних інституцій. Це секрет успішної стратегії Тайваню й Південної Кореї. Там - одні з найкращих результатів у боротьбі з коронавірусом. У Кореї зробили ставку на діагностику. На один мільйон людей там провели майже чотири тисячі тестів. Обстеження роблять навіть мобільно. У водіїв - у машинах.

Сео Ван Сеок, заступник директора медичного університету Йонгнам:

За короткий проміжок часу ми перевіряємо багатьох. Адже людина може бути інфікована, навіть якщо в того, з ким вона контактувала, результат негативний. Якщо контакти мінімізувати, вірус стає контрольованим. Якщо цього не досягти, то навіть коли кількість заражених і зменшиться, все одно існує загроза другої хвилі епідемії.

Далі медики шукають так званого нульового пацієнта, тобто людину, з якої почалося поширення коронавірусу. Це дає змогу відстежити шлях вірусу, щоб узяти його під контроль. Так, при цьому порушується приватність громадян, зате це однозначно потужна зброя проти хвороби. Наприклад, служби вивчають про пацієнта все: яким літаком летів, коли і з ким обідав та як діставався на роботу.

Кім Чен Хун працівник санітарної служби:

Ми також зосереджуємося на дезінфекції, працюємо практично безперервно, не повертаючись додому. Так само й місцеві жителі - вони допомагають, відкладаючи особисті справи.

Пошук нульового пацієнта, масове тестування і, звісно, карантин та дезінфекція. Результат - тиждень тому влада Південної Кореї повідомила, що кількість тих, хто одужав, уперше перевищила кількість інфікованих. Зрештою, як і в Китаї. Там другу добу поспіль не зареєстровано жодного випадку інфікування.

Азійське відчуття себе частиною колективу. Та грамотна політика влади, яка одразу збагнула серйозність ситуації. Це наразі найбільш переможна стратегія боротьби. Але є країни з геть протилежною позицією!

Іран. Одна з найзакритіших країн світу. Там лише частково обмежили пересування між великими містами та закрили навчальні заклади. Суворого карантину в країні немає. При цьому Іран офіційно визнав: півтори тисячі людей померли від коронавірусу. Лише за останню добу більш як сто. Інфіковані - десятки тисяч.

Зейнаб Нікбахт, студентка університету:

Ми розчаровані діями уряду. Він не вживає необхідних заходів, тому ми спонтанно почали самоорганізовуватися, самі шиємо маски.

Там захворіли навіть перші особи країни й високопосадовці. Влада Ірану заявляє, що інфікуватися можуть мільйони громадян!

Скільки людей у світі перехворіє на коронавірус? Коли епідемія піде на спад? І чи не буде другої хвилі? Це питання, Точних відповідей на які поки що немає. Багато залежить від державницької стратегії країн. Але ще більше - від кожної людини. "Залишайтеся вдома - допоможіть лікарям!" Така проста й поки що найефективніша зброя проти коронавірусу. До цього у флешмобі закликають людей лікарі всіх країн.