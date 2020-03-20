Гречка й туалетний папір - у перші дні карантину здавалося, що це дві найголовніші речі в житті багатьох наших громадян. У супермаркетах саме полиці з цим товаром були просто спустошені. Але згодом хвиля панічних закупівель дійшла й до всього іншого.

Тож чи загрожує нам справжній дефіцит? Та чи варто зараз намагатися скупитися на місяць вперед? Ігор Левенок розбирався.

На тлі спалаху коронавірусу українці, як, зрештою, і мешканці інших країн, почали скуповувати продукти. Вчені кажуть готуватися до надзвичайних ситуацій - це нормально. Не нормально - це коли люди вдома усі полиці забивають гречкою, макаронами чи туалетним папером. Така поведінка сприятиме тільки дефіциту та зростанню цін.

Це вже траплялося, і не раз. Під час епідемій пташиного та свинячого грипу. Люди бояться невідомого, й на драматичні події реагують драматично. Панічні закупи явище, яке завжди виникає в умовах кризи.

Ірина Губеладзе докторант інституту соціальної та політичної психології:

Класичний прояв паніки у людей і бажання їхнє контролювати ситуацію, хоча насправді це ілюзія і обман, що вони контролюють цю ситуацію скуповуючи ці продукти.

Один зі столичних продуктових маркетів. Покупці метушаться у відділі круп та борошна. У продажу - ще лишився рис, пшоно та горох. На м'ясних прилавках порожньо. Вигребли - все.

Схоже, що коронавірус пробудив в українців звірячий апетит. Адже з полиць продуктових магазинів різко зникла гречка, сіль, макарони і навіть консерви, які раніше не могли впарити покупцям місяцями.

Хоча більшість покупців свої переповнені кошики називають "плановими закупівлями". В тому, що піддалися паніці, майже ніхто не зізнається.

Шалений попит на туалетний папір, то взагалі окремий феномен. Навіть науковці ламають над ним голови.

Ірина Губеладзе, докторант інституту соціальної та політичної психології:

А в кризових ситуаціях, коли починається паніка і так далі, коли наші раціональні, соціальні такі сформовані дії вони нівелюються, вони десь ховаються і вилазить на поверхню наша несвідома частина. І от в цьому це проявляється. Тобто для нас туалетний папір це можливість щось контролювати.

Через паніку та ажіотаж у крамницях виник сприятливий клімат не лише для вірусів, а ще й для спекулянтів.

Олег Пензин, економіст:

Там, де немає великої конкуренції, там дійсно з'явилися певні категорії людей, які скупляють одразу оптом все те, що знаходиться на полицях, а до моменту чергового підвозу формують стихійну торгівлю біля супермаркету і продають те саме, що купили кілька хвилин тому з достатньо високою надбавкою.

Тож, деякі мережі запровадили обмеження на час карантину. Не більше п'яти товарних одиниць - в руки.

Те, що зараз відбувається в Україні, два місяці тому пережили в Китаї. Євген Стаценко тренер із фехтування, і один з тих, хто відбув обсервацію в Нових Санжарах.

Євген сподівається, у нас до такого не дійде. Принаймні, тут карантин запровадили вчасно, але про всяк випадок - м'ясом та крупами теж запасся.

Євген Стаценко евакуйований з Китаю:

В Китае первое время еще работали супермаркеты, а потом спустя три недели их закрыли. То есть ми не могли выйти за территорию своего жилого комплекса. У нас все продукты, которые привозили, подвозили только к территории и это были овощи.

Запастися харчами на тиждень-другий самоізоляції можна, але не так, як це роблять багато українців. Поради від лікаря-дієтолога.

Євгенія Розум, лікарка-дієтолог:

По-перше в нас має більше бути рослинної їжі, тим більше, якщо ми хочемо мати гарний імунітет, то в нас має бути невелика кількість риби жирної, морської бажано, яйця можуть бути в раціоні, може бути птиця, або іноді м'ясо. Це невелика кількість насправді від двохсот до максимум трьохсот грамів на день готового продукту.

Дев'яносто відсотків продуктових товарів широкого вжитку забезпечують вітчизняні виробники. Тож - голоду не варто боятися. Продукти на полицях будуть. До того ж й імпорт не має зникнути. Карантинні обмеження не стосуються вантажних перевезень. Фури з закордонними товарами курсують між країнами без перешкод.

Олег Пензин, економіст:

Весь спектр продовольчої корзинки ми сьогодні виробляємо самостійно. Виходячи з останнього високого врожаю минулорічного, виходячи з запасів наявних жодних підстав для виникнення дефіциту немає. Можуть виникнути певні проблеми пов'язані з підвозом.

Тож робити запаси гречки, солі та макаронів, якими можна нагодувати цілу армію, не варто. Майте здоровий розрахунок.

Євгенія Розум, лікар-дієтолог:

Ну, порахуйте, якщо ви двісті грамів гречки в день з'їдаєте, іншу частину ви доїдаєте, якимись іншими вуглеводами. Щось ягідками візьмете, щось хлібом, щось іншими кашами. Порахуйте на одну людину двісті грамів гречки, якщо це буде тільки гречка щодня, ну кілограм на тиждень. Але щодня гречку їсти це заважко і це не розумно, бо потрібно мати усе ж різноманіття в раціоні.

В аптеках полиці не порожні, але того, що люди зараз шукають немає. Маски зникли ще до карантину. А ті, що залишилися спритники в інтернеті продають утридорого.

І антисептик, і маски, і марлі - нічого нема. - А ще дайте мені вітамін С. Добавте пожалуйста. - Нема, на жаль тільки дитячий. Ось будь-ласка і вітаміна С нема. Все закінчилося і у поставщика зараз не можемо замовити.

Водночас медики нагадують, маска здоровій людині ні до чого. Вдягати її треба лиш тим, хто занедужав, або ж піклується про хворих. Але, що робити громадянам, котрих не пускають без масок до громадського транспорту?

Да я вчора їхала і кондуктор такий як це ви без маски? А я кажу ну немає, масок немає. Вродє би сказали, що будуть, багато завезли, поставки є а де вони діваються. У спекулянтів значить.

Олена Коновал, завідувачка аптеки:

На данный момент пока нет масок, пока нет антисептиков и пока парацитамоли есть, но пока в импортном варианте. Но поступления сегодня будет, я думаю, что сегодня уже ситуация будет лучше.

Не панікувати українців закликають фармацевти. Як і з харчами, медикаменти - в аптеки завозять постійно.

Володимир Руденко директор Аптечної професійної асоціації України:

Якраз оця паніка породжує те, що люди собі в запас накупляють ліки, які їм ніколи не знадобляться. Зрозуміло, що можуть бути перебої з якимось постачанням. Наразі на моє переконання лікарських засобів в Україні як іноземного так і вітчизняного виробництва достатньо.

Тож замість панічної закупівлі, пам'ятайте і про інших. Запасайтеся лише справді необхідним і без надлишку. Завантажувати бункер на випадок армагедону - не варто. Бо, зрештою, самі ж станете жертвою паніки. Коли не знайдете потрібних товарів.