В пятницу, 20 марта, вечером у сотрудника офиса вице-президента США Майка Пенса подтвердили коронавирус. Об этом сообщает CNN.

"Этим вечером мы были уведомлены о том, что член канцелярии вице-президента дал положительный результат на коронавирус", - заявила пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер.

Она также отметила, что ни вице-президент Майк Пенс, ни президент США Дональд Трамп не имели тесного контакта с инфицированным в последние дни.

Дальнейшее отслеживание контактов инфицированного проводится в соответствии с рекомендациями.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп сделал тест на коронавирус. Также Трамп отменил саммит лидеров "Большой семерки".

Напомним, что в Украине число зараженных коронавирусом возросло до 41.