У сотрудника офиса вице-президента США выявили коронавирус [ Редактировать ]
В пятницу, 20 марта, вечером у сотрудника офиса вице-президента США Майка Пенса подтвердили коронавирус. Об этом сообщает CNN.
"Этим вечером мы были уведомлены о том, что член канцелярии вице-президента дал положительный результат на коронавирус", - заявила пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер.
Она также отметила, что ни вице-президент Майк Пенс, ни президент США Дональд Трамп не имели тесного контакта с инфицированным в последние дни.
Дальнейшее отслеживание контактов инфицированного проводится в соответствии с рекомендациями.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп сделал тест на коронавирус. Также Трамп отменил саммит лидеров "Большой семерки".
Напомним, что в Украине число зараженных коронавирусом возросло до 41.
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