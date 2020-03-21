Необходимо реструктурировать внешний долг и направить деньги на поддержку экономики и медицины.

Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер" в пятницу, 20 марта, комментируя шаги, которые необходимо предпринять для преодоления экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса.

Юрий Бойко отметил, что у Украины есть ресурсы, однако их нужно правильно перераспределить. "Сейчас нужно обязательно провести реструктуризацию внешних кредитов. Я убежден, что так будет делать весь мир, и мы не станем исключением. В условиях такого кризиса мы не можем выплачивать сумасшедшие суммы МВФ. Эти средства нужно направить на поддержку внутреннего производителя, на поддержку пенсионеров, на поддержку врачей и медучреждений, закупку необходимых медпрепаратов и оборудования. Врачи сегодня как солдаты на передовой – они защищают нас. От их работы зависят жизни многих людей", – акцентировал парламентарий.

"Нужно дать кредиты и оказать бюджетную поддержку тем предприятиям и отраслям, которые остановились из-за карантина. Они должны платить зарплаты людям, и мы обязательно должны их поддержать", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Он отметил, что парламент принял ряд важных решений, касающихся освобождения от штрафов за неплатежи по жилищно-коммунальным услугам и кредитам для людей, налоговых льгот для бизнеса, однако есть еще многое, что требует корректировки.

"Например, местные бюджеты лишаются платы за землю, и это надо компенсировать из Фонда регионального развития, поскольку они окажутся в тяжелом положении. Вместо того чтобы увеличить трансферты регионам на борьбу с вирусом, у местных бюджетов забрали часть их налоговых поступлений, оставив один на один с пандемией", – сказал Юрий Бойко.

И таких вопросов, по его словам, множество, поэтому власти нужно уже сегодня разрабатывать стратегию выхода из кризиса.

"Уже начало проявляться влияние экономического и финансового кризиса на реальный сектор, сферу услуг и проч. Целые отрасли экономики (авиационная, туристическая, ресторанная и ряд других) были отправлены на карантин. Понятно, что будут падать объёмы розничной торговли, добавьте сюда углубление падения в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, растущую безработицу, стремительное сокращение доходов населения. Ситуация очень серьёзная. И надо прекращать выяснять отношения, а садиться всем вместе, привлекать лучших специалистов и разрабатывать четкий план по отраслям, по секторам, выхода нашей страны из кризиса. "Оппозиционная платформа – За жизнь" разработала такой антикризисный план поддержки отечественной экономики, мы готовы им поделиться. Главное – это спасти людей и страну", – резюмировал Юрий Бойко.