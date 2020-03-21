В Україні розробляють план захисту населення від фальсифікованих ліків [ Редактировать ]
Поки влада в країні повною мірою впроваджує карантинні заходи, підприємці розробляють стратегію захисту споживачів. Йдеться про товари різного призначення, зокрема, лікарські засоби. Як планують убезпечити українців від контрабанди та фальсифікату - розповість Юлія Жешко.
Поки вулиці столиці майже порожні, а люди звикають до умов ізоляції - в аптеках цілодобово є клієнти. Фармацевти розповідають: люди купують здебільшого противірусні препарати. Також, шукають маски та антисептики, яких в аптеках досі немає.
"Чисто симптоматически покупаем лекарства, которые врач назначил. То есть, я не пришла сюда затариваться наперед".
"У нас тут район такой, как бы вам обьяснить… много пенсионеров. Они и приходят. Кто-то за сердечными. И за препаратами, которые принимают постоянно. Противовирусные, парацетамол ищут. Его нет. Маски"
У списку препаратів, які шукають найчастіше, жарознижувальні. У підприємців з цього приводу виникло питання - як убезпечити українців від фальсифікату.
Олександр Хмара, голова правління асоціації імпортерів України:
Наша ценность - сделать определенные шаги. Они не большие. Вот, коронавирус. Продукция, которая была произведена там на заводах в этот период. Ее будут утилизировать? Я не думаю, что будут. Ее будут куда-то продавать. И по всей видимости это будут страны постсоветского пространства. Украина в том числе.
Олексій Комар, президент Міжнародного центру протидії кіберзлочинності:
Была предложена концепция рядом авторов этого проекта. Который подразумевает основную цель - противодействие детенизации украинской экономики. Отдельно был сделан упор на импорт-экспорт. Потому что… что такое детенизация - это не только контрафакт, фальсификат, но еще и контрабанда.
Проєкт уже запустили. До процесу його розробки була залучена держава, українські та міжнародні інвестори. Його мета повернути до держбюджету мільярди доларів, які лишаються в кишенях контрабандистів. Розробники можуть прослідкувати рух товару від виробника до кінцевого споживача. У разі, якщо продукт контрафактний, або ж узагалі підробка, про це повідомляють правоохоронним органам. Це стосується не лише відомих брендів та побутових речей, а і лікарських засобів.
"Точки на карте - это точки сканирования. После того, как приложение будет запущено. Все это сканируется и отображается на карте"
Код для сканування знаходиться на упаковці товару. До прикладу, вже сьогодні - в Солом'янському районі Києва через мобільний додаток відскановано 159 одиниць фальсифікату. І біля 30 одиниць товарів, які викликають підозру. Окрім того, програму адаптували до тимчасових умов ізоляції. Тепер додатком можуть користуватися і кур'єри замість касового апарату.
"Активируется функция - продать товар. Сканируется групповой код и подтвержается факт покупки и продажи".
Програма маркування та оцифровки уже більше трьох років працює в Польші, Німеччині та багатьох інших країнах.
Олексій Комар, президент Міжнародного центру протидії кіберзлочинності:
Больше месяца назад было предложено ВООЗ в Украине предоставить бесплатно технологический инструмент для подтверждения цепочки поставок той продукции, которая жизненно необходима для Украины.
Олександр Хмара, голова правління асоціації імпортерів України:
Мы хотим сделать полезное, в импорте. Во всех групах товаров. Это и акциз, и одежда, фармацевтия и стройматериалы. Это работает простым способом. AppleStore, GoogleMarket. Приложение, доступность.
Самі ж українці зізнаються, що українським виробникам цілком довіряють. Але якість продукції готові перевіряти.
"Ну конечно, когда приходишь в аптеку - здесь должны продавать лекарства, которые сертифицированы, прошли проверки качества и отвечают всем стандартам".
Та попри всі розробки кияни усе-таки сподіваються на добросовісність як виробників, так і імпортерів. Адже в умовах карантину, безпека - це головне.
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