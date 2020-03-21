Як Ватикан відпускає гріхи хворим на коронавірус? Де вигадали новий спосіб вигуляти собаку, не виходячи з дому? Та що зробили на батьківщині Санта-Клауса, щоб підняти усім настрій на тлі пандемії? Про це та інше - в нашому огляді.

Північна Корея випустила в Японське море дві балістичні ракети. Про це заявили військові Південної Кореї. У Сеулі наголосили, що уважно відстежують ситуацію на випадок імовірних додаткових ударів КНДР. А таку поведінку свого сусіда назвали "вкрай недоречною" на тлі пандемії коронавірусу. На початку березня північнокорейські військові вже здійснили кілька ракетних пусків. Тоді США та Китай закликали Пхеньян повернутися до перемов щодо припинення ядерно-ракетних програм.

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Одразу два землетруси силою 4,3 та 5,6 сталися цієї ночі в Греції. Найбільших руйнувань зазнало селище Каналікі в периферії Превеза. Там обвалилося кілька старих будинків, їхні мешканці травмувалися. На місцевих дорогах зійшов ґрунт, а подекуди зафіксували каменепади. Зачепило і острів Корфу. Там намагаються оцінити збитки від стихії.

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Землетрус силою 5, 7 трусонув американське місто Солт-Лейк-Сіті, штат Юта. Підземні поштовхи зафіксував відеореєстратор одного з електромобілів Тесла на місцевій автостоянці. На кадрах видно, як припарковані авто починають ходити ходуном та мигати фарами. Після чого на асфальті почали з'являтися тріщини. Чи є постраждалі від землетрусу - не повідомляють.

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Ватикан відпустив гріхи католикам, які підхопили коронавірус, а також їхнім сім'ям та лікарям, що за ними доглядають. Про це повідомила тамтешня прес-служба. Відтак хворі, що перебувають на карантині та медики, що ними опікуються, не мусять іти до церкви на сповідь, їм буде достатньо подивитися трансляцію служби, читати молитви та Писання. Крім того, Святий престол пообіцяв відпустити гріхи католикам, які помирають, якщо вони в житті промовляли хоча б деякі молитви.

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Google долучився до флешмобу як правильно мити руки. Напередодні вийшов ролик із зображенням угорського лікаря Ігнаца Земмельвейса. Його вважають одним з батьків антисептики. Саме Земмельвейс у ХІХ столітті довів, що дезінфекція рук зменшує шанси передачі хвороби. На фоні лікаря, який тримає секундомір, показано як належить мити руки. В кінці ролика Земмельвейс ховає секундомір та задоволено закриває очі.

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Один з жителів Кіпру показав, як вигулює собаку за допомогою безпілотника, бо через карантин змушений сидіти вдома. Він дістанційно керує безпілотником, до якого прикріплено повідок песика. На відео враження нібито собаку вигулює невидимка. Під роликом чоловік написав, що на карантині вже п'ять днів, але разом зі своєю безпекою також слід дбати про щастя домашнього улюбленця. За кілька днів відео переглянули півтора мільйона разів.